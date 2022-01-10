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Karaköprü’de sosyal market ile yüzler gülüyor

Karaköprü Belediyesi’nin iyiliğe kurduğu köprü olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren sosyal marketten yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaş faydalanarak hiçbir ücret ödemeden evlerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını gideriyor

ŞANLIURFA 10.01.2022, 14:47
Karaköprü’de sosyal market ile yüzler gülüyor

Karaköprü Belediyesi’nin iyiliğe kurduğu köprü olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren sosyal marketten yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaş faydalanarak hiçbir ücret ödemeden evlerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını gideriyor

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği sosyal market projesiyle iyiliğe kurulan köprü olmaya devam ediyor. İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için açılan ve hayırseverler tarafından tedariki sağlanan sosyal markette ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda, giyim vb. ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.

Çankaya Mahallesindeki sosyal markette Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen kart ile kuru gıda, yiyecek, giyim vb. temel ihtiyaçlarını herhangi bir ücret ödemeden temin ediyorlar.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin önemle üzerinde durdu sosyal marketten ilçede tespit edilen yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaş faydalanırken, gelir durumuna göre belirlenen puanlama sistemiyle 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık sosyal yardım yapılıyor.

Sosyal marketin ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverler arasında bir iyilik köprüsü olduğuna değinen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, burada temin edilecek erzak ve giyim malzemeleri ile vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının bir nebze karşılandığını ifade ederek,, “İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmek, onlara yardımcı olmak bizim asli belediyecilik görevimizin yanında insani vazifemizdir. Bu ailelerimize market vasıtasıyla yardımcı oluyoruz, onların gıda ve giyim gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.

Tabi tüm bunları hayırsever vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 bin vatandaşa, yüzlerce aileye bu anlamda katkıda bulunuyoruz. Biz elimizden geldiğince bundan sonra daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza, ailelere yardımcı olmak ve onların yanında olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal marketimize bağışlarda bulunarak ihtiyaç sahiplerini sevindiren tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sosyal marketten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar Çankaya Mahallesindeki Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurabilirler.

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