Karaköprü’de semt pazarında çalışması

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesine Bağlı Narlıkuyu Mahallesine kazandıracak olan semt pazarı ve otopark için çalışmalarının kaba inşaatı biten proje kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulacak.

Karaköprü Belediyesi ilçeye kazandıracağı yeni hizmetler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narlıkuyu Mahallesine kazandırılacak olan semt pazarı ve otoparkın inşaat çalışmaları sürerken, kaba inşaatı biten projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşların talebi üzerine yapılan güzel bir projeyi daha hizmete açmak üzere olduklarına değinerek, “Narlıkuyu Mahallemizde vatandaşlarımızın bizden talebi üzerine biz de seçim döneminde pazar yeri sözü vermiştik. Çok şükür ki bu sözümüzü tutarak pazar yerimizin çalışmalarına başladık ve kaba inşaatı tamamladık. İnşallah kısa bir süre sonra pazar yerimizi tamamlayacağız ve açılışıyla birlikte hizmete sunacağız” diye konuştu.

Modern bir projeyle yapılan semt pazarı Narlıkuyu Mahallesinde yaşayan vatandaşların pazar yeri ihtiyacını karşılarken, pazar kurulmayan günlerde de kapalı otopark olarak hizmet verecek.