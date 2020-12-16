Karaköprü’de sağlık ve hijyen denetimi

Karaköprü Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, fırın, kasap ve manavlarda hijyen, sağlık ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan işletmelerde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetlemeler sırasında kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.

Pandemi nedeniyle özellikle maske ve mesafe denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri bunun yanında ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen ve gramaj denetimlerini de rutin olarak gerçekleştiriyor. Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit ettiler. Ayrıca pandemi nedeniyle işletmelerin maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan ekipler, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin devam edecekleri kaydedildi.