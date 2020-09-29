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Karaköprü’de pazar yerlerinde maske ve mesafe denetimi

KARAKÖPRÜ'DE PAZAR YERLERİNDE MASKE VE MESAFE DENETİMİ

ŞANLIURFA 29.09.2020, 15:15
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Karaköprü’de pazar yerlerinde maske ve mesafe denetimi

Karaköprü’de zabıta ekipleri ve emniyet ekipleri pazar yerlerinde pandemi denetimi gerçekleştirildi.

Karaköprü Belediyesi, korona virüse karşı mücadele çalışmalarını ve denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, emniyet güçleri ile birlikte ilçede kurulan pazar yerlerinde denetim gerçekleştirirken, esnaf ve vatandaşlara maske ve mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundular. Pazardaki vatandaşlara maske dağıtan ve vatandaşların ateşini ölçen ekipler, özellikle pazarda satış yapan esnafa kurallara uymaları, hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundular.

Öte yandan Karaköprü Belediyesi tarafından pazar girişine dezenfektan ve koronavirüsten korunmayı sağlayan yolların yazılı olduğu tabelalar konuldu.

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