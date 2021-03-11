Karaköprü’de orman okulu kuruluyor

Karaköprü Belediyesi ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ilçede öğrenciler için doğa bilinci oluşturulması amacıyla hayata geçirilecek olan orman okulu projesinin iş birliği protokolü imzalandı

Karaköprü’de yeni projeler hayata geçiriliyor. Karaköprü Belediyesi ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle ilçede öğrenciler için orman okulu projesi hayata geçiriliyor. Çocuklarda doğa bilinci oluşturulması, ekolojik eğitim almaları ve çevre farkındalığı amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen proje Şanlıurfa’da da Karaköprü ilçesinde hayata geçirilecek.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ve Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz tarafından imzalanan protokolde Karaköprü’de belirlenen bir alanda çocuklar için orman okulu yapılacak.

Protokol imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, böylesinde değerli bir projenin Karaköprü’de yapılacak olmasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Baydilli, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde hayata geçirdiği orman okulu projesini Şanlıurfa’da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol sonucunda Karaköprü’de hayata geçireceğiz. Çocukları doğayla buluşturacak, onlara doğayı öğretmede yardımcı olacak bu projeyi ilçemize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Karaköprü’ye kazandırılacak bu güzel projenin yapımında emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürümüze ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum, projemiz şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer de 81 ilde gerçekleştirilen bu projeyi Karaköprü Belediyesi ile yapılan protokol gereği bu ilçede yapacaklarını dile getirerek, "Bu projemizle her türlü dizaynı yapılmış, doğayla iç içe bir okul olacak ve il genelindeki tüm okullardaki öğrenciler buradan faydalanacak. Bu iş birliği protokolü ve destekleri için Karaköprü Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, orman okulu projesi için iş birliği protokolümüz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalanırken, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.