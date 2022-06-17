Karaköprü’de meslek ve hobi kurslarına yoğun ilgi

Karaköprü Belediyesi’nin vatandaşların boş zamanlarını değerlendirerek meslek öğrenmesi ve hobi edinmesi için açtığı kurslar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren KARAMEK (Karaköprü Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kültür merkezinde usta öğreticiler tarafından verilen; dikiş-nakış, resim, el sanatları ve halı dokuma gibi kurslara en çok ilgiyi kadınlar gösteriyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin katkılarıyla açılan kurslarda vatandaşlar giyim, dikiş-nakış, el sanatları ve halı dokuma gibi kurslarda yeni sanatlar ve meslekler öğrenerek hem boş zamanını değerlendiriyor hem de ürettikleri ürünlerden maddi kazanç elde ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü’de vatandaşlardan çok kurs talebi aldıklarını ve bunu karşılamak için farklı yerlerde çeşitli kursları faaliyete geçirdiklerini getirerek, “KARAMEK projemizle birlik vatandaşlarımız gittikleri kurslarda hem boş zamanını değerlendirmiş oluyor hem de bir el becerisi mesleği öğrenmiş oluyor. Usta öğreticilerimizle ve eğitim sınıflarımız, ekipmanlarımızla kursiyerlerimiz güzel zaman geçirerek meslek öğreniyorlar. İnşallah bu kursların sayısını artırıp daha fazla vatandaşımızın, hanımların bunlardan yararlanmasını sağlamaya çalışacağız” diye konuştu. Kurslara katılan kursiyerler ve usta öğreticiler de kendilerine sağladıkları imkanlardan dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşların belediyenin internet adresi veya beyaz masa aracılığıyla kayıtlarını yapabileceği bildirildi.