Karaköprü’de kilitli parke döşeme çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi yeni açılan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımı çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen Doğukent mahallesinde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşerken, yayalar için de kaldırım yaparak hizmete sunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede bozuk yol bırakmamak adına çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederken, yeni açtıkları ve alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parke döşeyerek hazır hale getirdiklerini kaydetti. Baydilli, "Fen İşleri ekiplerimiz Karaköprü’müzün yolları açık olsun, vatandaşlarımız yollarda sorun yaşamasın diye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğukent mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Bunun yanında yayalar için kaldırımlar yapıyoruz. Deforme olmuş yollarda da onarım ve yenileme çalışması yapan ekibimiz de sürekli sahada görevini yürütüyor. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen işleri ekiplerimizle sahadayız. İnşallah Karaköprü’de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlar dahilinde Doğukent, Seyrantepe, Güllübağ, Atakent ve Batıkent mahallelerinde de yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışması yapıyor.