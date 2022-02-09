Karaköprü’de kilitli parke çalışmaları devam ediyor

Karaköprü Belediyesi, yeni açılan yollar ve alt yapı çalışmasının ardından yenilenen yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımı çalışmaları gerçekleştirdikten sonra yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Karaköprü Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, Doğukent Mahallesi’nde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşerken, yayalar için de kaldırım yaparak hizmete sunuyor. Ekipler, mahalledeki alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olmuş yollarda da kilitli parke çalışması yaparak yolları yeniliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra açılan yollarda kilitli parke döşeme ve deforme olmuş asfalt yollarda asfalt yenileme gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Baydilli,, “Açtığımız yolları altyapısı bittikten sonra kilitli parke döşeyerek hizmete sunuyoruz. Biz vatandaşlarımıza en güzel, düzgün yolu sunmak için çaba gösteriyoruz, bu doğrultuda birçok mahallemizde aynı anda ekiplerimiz çalışıyor. Yeni yollarımız Doğukent Mahallemize ve diğer mahallelerimize hayırlı olsun. Biz, büyüyen ilçemize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doğukent Mahallesi’nin yanı sıra Seyrantepe, Güllübağ, Atakent ve Batıkent mahallelerinde de yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor.