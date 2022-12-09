Karaköprü’de ikram çeşmesinden sıcak çorba akıyor

Karaköprü Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşın hizmetine sunulan ikram çeşmesi Cuma günleri vatandaşlara sıcak çorba hizmeti veriyor. Yaz aylarında havaların sıcak olması ile birlikte ikram çeşmesinden soğuk içecekler akarken, havaların soğumasıyla birlikte çeşmeden sıcak çorba akmaya başladı. Her Cuma günü sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula giden öğrenciler sıcak çorba ve ekmek ikramıyla içini ısıtıyor. Yapılan bu hizmetten dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür eden vatandaşlar Cuma sabahları sıcak çorba ile hem fırsat bulamadıkları kahvaltı öğününü yediklerini, hem de soğuklarda içlerinin ısındığını dile getirdiler. Öte yandan, kış ayları boyunca her Cuma günü sabah erken saatlerde sıcak çorba ikramının süreceğini belirtilirken, yaklaşık bin 500 kişinin bu ikramdan faydalandığı ifade edildi.