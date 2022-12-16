Karaköprü’de hizmet seferberliği

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki esnafı ziyaret ederek ilçenin eksikliklerini gidermek için yoğun bir hizmet seferberliği başlattıklarını kaydetti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede adım atmadık yer bırakmazken saha gezilerinin yanı sıra esnaf ve vatandaş ziyaretleri de gerçekleştiriyor. Baydilli, Diyarbakır yolu üzerindeki esnaf ve Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnaf ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldı. Esnafın yanı sıra yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet eden Baydilli, esnaf ve vatandaşa yapılan hizmetleri aktararak, Karaköprü’de yaşayan ve çalışan tüm vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti. İlçede yaşanan eksiklikleri gidermek için yoğun bir hizmet seferberliği içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Baydilli, "Karaköprü’müzü vatandaşlarımızla, esnafımızla hep beraber kalkındırmak için çalışıyoruz. Esnafımızın, vatandaşlarımızın görüşleri ve önerileri bizim için çok değerli çünkü onlar da ilçede gören göz ve bizim göremediğimiz şeyleri görebiliyorlar. Yani ilçemize hizmet noktasında onların söyledikleri, talepleri bize kesinlikle yardımcı oluyor. Bu düşünceyle esnafımızı ziyaret ederek taleplerini not aldık ve çözümü için talimat verdik. Esnaf ziyaretinde ve sokakta karşılaştığımızı vatandaşlarımızın da taleplerini, görüşlerini aldık, çözümü mümkün olanlar için gerekli birimlerimizi bilgilendirdik. İnşallah hep birlikte Karaköprü’müzü daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.