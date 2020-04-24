Karaköprü’de her gün bir mahalle dezenfekte ediliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında her gün bir mahalleyi baştan aşağı köpüklü su ile yıkayan Karaköprü Belediyesi dezenfekte timinin bugünkü durağı Seyrantepe Mahallesi oldu.

Karaköprü Belediyesi yeni tip Korona virüs (Covid -19) önlemleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce kurulan özel dezenfekte timi her gün bir mahallenin tamamını dezenfekte ediyor. Dezenfekte timinin bugünkü durağı Seyrantepe Mahallesi oldu. Önlemler kapsamında ekipler, Seyrantepe Mahallesinde tüm ana ve yan yolar ile kaldırım, otobüs durakları, Bina girişleri ve parklarda ki oyun gruplarını dezenfekte etti.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını söyleyen Seyrantepe Mahalle sakinleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.