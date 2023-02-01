Karaköprü’de gençler zamanını sporla değerlendiriyor

Karaköprü Belediyesinin gençlerinin zamanını sporla değerlendirmesi için açtığı spor kurslarına gençler yoğun ilgi gösterirken, geleceğin sporcuları olma yolunda en az bir branşta temel eğitim alarak kendilerini geliştiriyorlar.

Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki çocukların spora yönelmesi, boş zamanlarını sporla değerlendirmesi için açılan spor kursları çocukların ve gençlerin uğrak yeri oldu. Karaköprü Belediyesinin Doğukent Spor Kompleksi, Atakent Çadır Spor Merkezi ve Yaşampark Spor Merkezinde açtığı kurslarda geleceğin sporcuları yetiştirilmesi hedeflenirken, kurslara katılım gösteren gençlerin spora adapte olması ve spor disiplini kazanması hedefleniyor. Basketbol, voleybol, tekvando, karate ve kick boks branşlarında açılan kurslar 6-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik verilirken, bu hizmet çocuklara ücretsiz olarak sağlanıyor. Okuldan kalan boş zamanlarını verimli değerlendirerek kursa katılan çocuklara uzman eğitmenler tarafından temel spor disiplini, ahlakı ve branşlarıyla ilgili eğitimler verilip antrenmanlarla kondisyon yüklemesi ve teknik çalışmalar yaptırılıyor.

Çocukların eğitimde kendilerini geliştirmeleri için okuma salonu kazandırarak ders çalışma ortamı sağladıklarını hatırlatan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, fiziksel gelişimleri için de spor kursları açtıklarını söyledi. Baydilli, “Çocuklarımız gerçekten bu kurslarımıza güzel ilgi gösteriyor. Uzman eğitmenler tarafından gençlere farklı branşlarda spor eğitimi veriliyor, güzel antrenmanlar yapılıyor ve en önemli çocuklarımız zamanını spor yaparak verimli değerlendiriyor. Bu hizmetlerimiz inşallah artarak devam edecektir” diye konuştu.

Kurslara katılan gençler, imkanlar dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.