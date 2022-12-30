Karaköprü’de geleceğin sporcuları yetişiyor

Karaköprü Belediyesinin açtığı spor kurslarıyla çocuklar hem zamanını verimli değerlendiriyor hem de geleceğin milli sporcuları olma temel eğitimi alıyorlar.

Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki çocukların spora yönelmesi, boş zamanlarını sporla değerlendirmesi için açılan spor kursları çocukların ve gençlerin uğrak yeri oldu. Karaköprü Belediyesinin Doğukent Spor Kompleksi, Atakent Çadır Spor Merkezi ve Yaşampark Spor Merkezinde açtığı kurslarda geleceğin sporcuları yetiştirilmesi hedeflenirken, çocukların spora adapte olması ve spor disiplini kazanması hedefleniyor.

Futbol, basketbol, voleybol, tekvando, karate, kickboks ve tenis branşlarında açılan kurslar 6-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik verilirken, bu hizmet çocuklara tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor. Kursa katılan çocuklara da uzman eğitmenler tarafından temel spor disiplini, ahlakı ve branşlarıyla ilgili eğitimler verilip antrenmanlarla kondisyon yüklemesi ve teknik çalışmalar yaptırılıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gençlerin spor yapmasına, sporla uğraşmalarına çok önem verdiklerini belirterek, “Spor İşleri Müdürlüğümüz tarafından 6-17 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik açılan kurslarda çocuklar okuldan kalan zamanlarını, hafta sonunu spor yaparak en güzel şekilde değerlendiriyor. Ayrıca çocuklarımızla kursta kitap okuma saati etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim hedefimiz sağlam kafa ve sağlam vücut sahibi gençlik oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu kurslarımıza devam eden gençlerimizin bazı yarışmalarda ve şampiyonalarda başarılar elde ettiğini, madalyalar kazandığını görüyoruz. Bu da bizi son derece mutlu ediyor, gururlandırıyor. İnşallah buradan çıkan gençlerimiz ileride milli sporcular olup hem bizi hem ülkemizi gururlandırırlar” diye konuştu.

Kurslara katılan çocuklar ve velileri de böyle bir imkânı sağlamasından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.