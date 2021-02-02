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Karaköprü’de engelleri kaldıran merkez hizmete açıldı

Karaköprü Belediyesi tarafından Engelli bireyler için yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

ŞANLIURFA 02.02.2021, 13:27
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Karaköprü’de engelleri kaldıran merkez hizmete açıldı

Karaköprü Belediyesi tarafından Engelli bireyler için yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Yaptığı projelerle birçok belediyeye örnek gösterilen Karaköprü Belediyesi, engelli vatandaşların rahatlıkla zamanlarını geçireceği Engelsiz Yaşam Merkezi projesini hayata geçirdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin seçim vaatleri arasında olan ve seçim sonrası başlanan proje tamamlanarak engelsiz bireylerin hizmetine açıldı. Atakent Mahallesinde 5 bin metrekare alan üzerine yapılan Engelsiz Yaşam Merkezinin açılışına ev sahibi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Şanlıurfa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Tapşık, Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği Başkanı Habip Polat ve Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Açılış töreni pandemi tedbirleri kapsamında yapılırken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli davetlilere yaşam merkezinde yapılan faaliyetleri ve içerisinde bulunan materyalleri tanıtan kısa bir gezi gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Baydilli, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve yaptıkları her hizmette onların yaşamını kolaylaştırmayı da önemsediklerini kaydetti. Baydilli, "Engelsiz Yaşam Merkezi ve parkımızın sözünü seçim öncesinde vermiştik ve Allah’a şükür ki bugün açılışını gerçekleştirdik. Burası sadece engelli bireylerin zaman geçirecekleri bir alan değil aynı zamanda çeşitli el işi kursları alacakları ve ortaya koydukları ürünleri satarak gelir elde edecekleri bir yer olarak tasarlandı. Burada engelsiz vatandaşlarımız çeşitli eğitimler, kurslar alacak ve güzelce vakit geçirebilecek, dinlenebilecek. Engelsiz Yaşam Merkezimiz ilçemize ve Şanlıurfa’ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Karaköprü’de çok önemli bir projenin hayata geçirildiğine dikkat çekerek, "Gerçekten cıvıl cıvıl, rengarenk parkıyla güzel yaşam ve faaliyet alanıyla Karaköprü Belediyesi çok güzel bir hizmet gerçekleştirdi. Metin Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi Karaköprü ilçemize ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Yapılan açılış töreninin ardından Başkan Baydilli engelli vatandaşlarla bir süre sohbet edip taleplerini dinlerken, engelli vatandaşlar kendileri için yapılan yaşam merkezi ve park için Başkan Baydilli’ye teşekkür ettiler.
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