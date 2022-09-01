Karaköprü’de eğitim sezonu öncesi okullarda temizlik

Karaköprü Belediyesi, 12 Eylül’de başlayacak olan eğitim sezonu öncesi öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim görmesi için ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Karaköprü Belediyesi pırıl pırıl bir ilçe için aralıksız bir şekilde çalışırken, 12 Eylül’de başlayacak olan eğitim-öğretim sezonu öncesi öğrencileri de unutmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin temiz bir ortamda okula başlaması için ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Temizlik işleri ekipleri sınıflar ve koridorlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirirken, özellikle okul bahçesi ve merdivenler deterjanlı su ile yıkandı. İlçedeki Alibaba İlkokulu Müdürü Özgür Candemir, okulların eğitime başlamasından önce çocukların tertemiz bir ortamda eğitime başlaması için Karaköprü Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin güzel bir çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, okullar açılmadan önce ilçedeki okulların tamamını temizlik işleminden geçirerek tertemiz ortamda derslere başlanmasını hedefliyor.