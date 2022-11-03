Karaköprü’de çocuklar uzay ve bilimle tanışıyor

Karaköprü’de çocuklar okul ziyaretleriyle Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezini gezerek uzay, bilim ve yeni nesil yazılım teknolojisiyle tanışıyor.

Karaköprü Belediyesinin Şanlıurfa’ya bir ilk olarak kazandırdığı Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi okulların yaptığı ziyaretlerde öğrencileri ağırlıyor. Şanlıurfa’nın her ilçesinden okullardan öğrencilerin ağırlandığı gezilerde öğrenciler uzay, fizik, coğrafya bilimleri ile doğunun aklı olan önemli bilim insanlarını tanıyarak ilham alıyor. Her gün programlı olarak belirli okullar Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezini ziyaret ederken, önceki gün Yenişehir Ortaokulu öğrencileri bilim merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler burada eğitim ve teknoloji sınıflarını, uzay ve havacılıkla ilgili maketleri görürken, stem ve robotik kodlama sınıfında da çeşitli etkinlikler yapılarak yazılım teknolojilerinin temeli gösterildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, geleceğin bilim insanları olmaya aday gençlerin bilim merkezinde uzay bilimleri ve yeni nesil yazılım teknolojileri ile tanıştıklarına değinerek bu anlamda güzel bir projeyi ilçeye kazandırdıklarını kaydetti. Baydilli, “Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezimiz çocuklarımızın hayal dünyasına dokunan ve geleceğin bilim insanları olma hayallerini büyüten bir yerdir. Burayı ziyaret eden öğrencilerimiz uzayla, havacılıkla, bilimlerin temeliyle tanışıyor. Ayrıca yeni nesil teknolojilerden olan yazılım, stem, 3D kodlama gibi alanlarla ilgili de temel bilgileri gösteriyoruz. Yani çocukların aklına burada bilim ve teknolojiyle ilgili temel bilgileri aktarıp farklı ufuklara yol açmalarına yardımcı oluyoruz. İnşallah bu gençlerimiz gelecekte ülkemizi gururlandıracak bilim insanları olup önemli çalışmalara imza atacaklardır” diye konuştu.