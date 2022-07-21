Karaköprü’de çocuklar için yaz spor kursları sürüyor

Karaköprü Belediyesi tarafından açılan yaz spor kurslarında çocuklar hem yaz tatilini değerlendiriyor hem de spor yaparak fiziksel ve zihinsel açıdan kendilerini geliştiriyorlar.

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde çocuklar için açtığı spor kurslarıyla çocukların hem sporla tanışmasını hem de zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlıyor. Belediyenin Çankaya Mahallesinde bulunan çadır spor merkezinde spor işleri müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik basketbol, voleybol ve tekvando kursu verilirken, Doğukent Mahallesinde bulunan spor merkezinde de voleybol, kickboks ve basketbol kursları devam ediyor. Çocukların okulun olmadığı yaz döneminde zamanlarını sporla değerlendirmeleri için açılan kurslarda çocuklara hem spor disiplini hem sağlıklı yaşam bilinci hem de fiziksel gelişim anlamında katkı sunulması hedefleniyor. Ayrıca çocuklara verilen temel eğitimle birlikte çocukların bu spor dallarında geleceğin milli sporcuları olmaları yolunda ilk adımı atması sağlanıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, spor yapan bir toplumun sağlık ve ruhsal anlamda her zaman daha iyi olduğuna dikkat çekti. Baydilli, “Sağlıklı bir nesil için spor yapan bir toplum oluşması gerekiyor. Yeni nesil sporla büyürse gelecekte daha çok hareket eden, sporla uğraşan bir toplum görebiliriz. Çocuklarımız kurslarımızda hem spor yapıyor hem spor disiplinini öğreniyor hem de sporun felsefesini kavrıyor. İnşallah bu kurslarımızdan geleceğin milli sporcuları, olimpiyat şampiyonları da çıkacaktır. Tüm çocuklarımızı kurslarımıza spor yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Çocuklar kendilerine sunulan spor imkanı için mutlu olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.