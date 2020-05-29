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Karaköprü’de camilerde maske dağıtıldı

KARAKÖPRÜ’DE CAMİLERDE MASKE DAĞITILDI

Karaköprü’de camilerde maske dağıtıldı

KARAKÖPRÜ’DE CAMİLERDE MASKE DAĞITILDI

29 Mayıs 2020 Cuma 17:43
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Karaköprü’de camilerde maske dağıtıldı

Şanlıurfa’da Karaköprü Belediyesi, korona virüs normalleşme süreci kapsamında ibadete açılan camilerde vatandaşlara maske dağıttı.

16 Mart tarihinden bu yana geçici olarak faaliyetlerine ara veren camiler, normalleşme süreci kapsamında bugün kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cuma Namazı öncesi ilçedeki tüm camilerin içinde ve avlularında dezenfekte çalışması yaparak ibadete hazır hale getirdi.

Yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından Karaköprü Belediyesi ekipleri, Cuma namazı öncesi namaz kılmaya gelen ve maskesi bulunmayan vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşların steril bir ortamda ibadetlerini yapmaları için ekiplerin, tüm camilerde dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Önlemler kapsamında camilere maske takmanın zorunlu olduğunu ifade eden Başkan Metin Baydilli, Diyanet tarafından ilçemizde namaz kılınan tüm camiler ve ibadethanelerde ekiplerimiz tarafından maske dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Cuma namazı kılmaya gelen vatandaşlar, cami girişinde maske dağıtımı yapan Karaköprü Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

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