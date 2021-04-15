Karaköprü’de bir caminin daha temeli atıldı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Doğukent Mahallesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak olan caminin temel atma törenine katıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Doğukent Mahallesinde Cami ihtiyacını karşılamak üzere hayırsever iş insanları Mehmet ve İbrahim Öncel tarafından yapılacak olan caminin temel atma törenine katıldı. Baydilli temel atma töreninde vatandaşlarla buluşurken, cami yapılması için katkı sunan kişilere teşekkür etti. Vatandaşlarla birlikte caminin temelini atan Baydilli, caminin kısa bir süre sonra tamamlanıp hizmete sunulmasını diledi. Baydilli temel atma töreninde, "11 ayın sultanı Ramazan ayında böyle bir hayra vesile olan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada caminin tamamlanmasıyla Doğukent Mahallemizde bu bölgede önemli bir eksiklik giderilecek. Biz hayırseverlerimizin de destekleriyle ilçemizde gerekli yerlerde yeni camiler inşa edip vatandaşlarımızın ibadetlerini kolay bir şekilde evlerine yakın bir camide yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Allah bu camimizin bir an önce tamamlanarak ibadete açılmasını nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Baydilli, temel atma töreninde vatandaşlarla bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.