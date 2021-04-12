banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Karaköprü’de bando gösterisi ve kortej yürüyüşü yapıldı

Karaköprü Belediyesi tarafından 11 Nisan Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü için bando gösterisi ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA 12.04.2021, 13:13
3
Karaköprü’de bando gösterisi ve kortej yürüyüşü yapıldı

Karaköprü Belediyesi tarafından 11 Nisan Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü için bando gösterisi ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Karaköprü Belediyesi Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları için ilçede bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte Bigbando21 bando ekibi bando gösterisiyle çeşitli şarkılar ve Urfa türküleri çalarken, Karaköprü Belediyesi personeli ve vatandaşlar da kortej yürüyüşünde bayraklarla eşlik etti.

Atatürk Bulvarı, Mehmet Hafız Bulvarı ve Esentepe Mahallesinde yapılan yürüyüşle gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara bayrak dağıtımı da yapılırken, evlerindeki vatandaşlar da balkonlardan alkış ve bayraklarla eşlik ettiler.

11 Nisan kortej yürüyüşü ve bando gösterisinde renkli anlar yaşandı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
açık