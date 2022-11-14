Karaköprü’de asfalt çalışmaları

Karaköprü Belediyesi ilçedeki eski ve deforme asfalt yolların tamamında yenileme çalışması başlatırken, Narlıkuyu Mahallesinde ilk asfalt serimi gerçekleştirildi

Karaköprü Belediyesi ilçede sürdürdüğü yol ve üstyapı seferberliğine asfalt çalışmalarını da ekledi. 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde ilçedeki eski ve deforme olmuş tüm asfalt yolların yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Narlıkuyu Mahallesinde uzun yıllar önce yapılmış ve zamanla deforme olmuş asfalt yol tamamen kaldırılırken yerine yeni asfalt serimine başlandı. Mahalledeki 1112., 1128. ve 1145. sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken, burada çalışmaların tamamlanmasının ardından Akbayır Mahallesine geçilecek. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü’de bozuk, sorunlu yol bırakmamak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek ilçedeki asfalt yolları yenilemek için önemli bir asfalt yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Baydilli, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmak için yol yenileme seferberliğimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Asfalt yollarımızı da yenilemek için bir asfalt yatırımı yaptık ve Narlıkuyu Mahallemizde asfalt yol yenileme çalışması başlattık. Zamanla deforme olmuş asfaltı kaldırıp yolun altyapısı tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serimi yapıyoruz. İlk asfalt serimimizi gerçekleştirdik ve altyapısı tamamlanan diğer yollarda da asfalt serimi çalışması gerçekleştireceğiz. Yenilenen yollarımızla daha güzel bir Karaköprü’yü vatandaşlarımıza sunmanın çabası içerisindeyiz. Yenilenen yollarımız ilçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri program dahilinde ilçede asfalt yol çalışmalarını sürdürecek.