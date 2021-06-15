Karaköprü’de 26 yeni hizmet için toplu açılış töreni yapıldı

Karaköprü Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 26 adet yeni hizmet için toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Karaköprü Belediyesi, her geçen gün büyüyen ilçeye hizmet için kazandırdığı 26 tesis için toplu açılış töreni gerçekleştirdi. İlçeye kazandırılan 12 park, 10 çok amaçlı salon, 2 sentetik çim saha ve 2 halı dokuma merkezinin açılışı gerçekleştirilen toplu açılış töreni Doğukent Mahallesi’nde yapılan 7 bin metrekarelik parkta yapıldı.

Açılış törenine ev sahibi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti merkez ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye kazandırılan 26 hizmeti tek tek tanıtırken, yeni hizmetlerin ilçeye kazandırılması için de çalıştıklarını dile getirdi. Baydilli, “Kalkınması ve güzelleşmesi için gece gündüz çalıştığımız Karaköprü ilçemize kazandırdığımız 26 yeni hizmetin toplu açılışını gerçekleştirmenin gururunu, onurunu yaşıyoruz. Bu güzel ilçeye hizmet etme onurunu bize nasip edene Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Biz büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte Şanlıurfa’mıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Karaköprü ilçemiz en hızlı büyüyen ilçe olduğu için biz de bu büyümeye ayak uydurmak adına yeni hizmetler, projeler yapıyoruz. Gerek merkezde gerekse kırsalda yaptığımız hizmetlerle ilçemizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Bugün de bu çalışmaların meyvesi olarak bu açılış törenini yapıyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen, özveriyle çalışan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise 6 ay önce Karaköprü’ye geldiğinde proje aşamasında olan hizmetlerin şu anda açılışının yapıldığını belirterek Başkan Baydilli’yi tebrik etti. Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, “Biz insanı önceleyen bir çalışmanın içerisindeyiz. AK Parti belediyeciliği insanı özne olarak kabul edip ana merkeze oturtur ve hizmet eder. Yerel yönetimleri hizmet kervanı yeri olarak görürüz. Karaköprü’de ve Şanlıurfa’daki diğer ilçelerde de çok güzel hizmetler yapıldığını görmekteyiz. Toplu açılış töreninin ve yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını diliyor, tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdela ile Karaköprü’ye kazandırılan hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.