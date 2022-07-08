Karaköprü zabıtadan bayram öncesi denetim

Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi satan işletmelerde hijyen, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler Kurban Bayramı öncesi ilçede bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi üreten işletmelerde hijyen, ürünlerin tazeliği, fiyat etiketi ve gramaj konusunda denetimler gerçekleştirdi. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak yapılan denetimleri sık sık gerçekleştiren zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde de ilçede faaliyet gösteren unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Ekipler, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumlarını detaylı şekilde inceledi. Marketlerde bayrama yönelik şeker, lokum vb. ürünleri de inceleyen ekipler son kullanma tarihi ve fiyat etiketi gibi hususlara dikkat etti. Ayrıca Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri kurban satış alanında da kurban satıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ekiplerin bayram öncesi ve bayram boyunca denetimlerini sürdüreceği bildirildi.