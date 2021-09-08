banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
"O U, ulaştırmanın 'U'su"
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!

Karaköprü kırsalında yollar çamur ve tozdan kurtarılıyor

Karaköprü Belediyesi, Çıralı Mahallesinde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yaparak mahalleyi tozdan ve çamurdan kurtardı.

ŞANLIURFA 08.09.2021, 16:42
Karaköprü kırsalında yollar çamur ve tozdan kurtarılıyor

Karaköprü Belediyesi, Çıralı Mahallesinde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yaparak mahalleyi tozdan ve çamurdan kurtardı.


Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışmalarını sürdürüyor. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, kırsaldaki yolların daha iyi ve kullanışlı olması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Çıralı Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması devam ederken, yapılan çalışmayla köy içi yollar yenileniyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsal mahallelerin yol sıkıntısı yaşamaması için kırsal ekiplerine talimat verdi.


Çıralı Mahallesi sakinleri, yapılan hizmetten dolayı teşekkür ederken, yağışlı aylara gelmeden yolların yapılmasıyla kışın çamur sorunu yaşamayacaklarını söyledi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0