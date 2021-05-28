Karaköprü kırsalında yol çalışması

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde bozuk köy içi yollarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol yapım ve yenileme seferberliğini devam ettiriyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması yapılarak deforme olmuş yollar yenileniyor.

Doyumlu Kırsal Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması devam ederken, yapılan yol çalışmasıyla köy içi yollar tozdan ve çamurdan arındırılarak yenilenecek.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Kırsaldaki vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Biz de gerekli hizmeti götürmek için kırsal ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Köy içi yollar kaliteli stabilize malzeme serimiyle yenileniyor ve yaz aylarında toz, kışın da çamur oluşması engelleniyor. Kırsal mahallelerimizi seviyoruz ve önemsiyoruz. 86 kırsal mahalle ve 90 mezranın tamamında yol çalışması gerçekleştirdik ancak yine deforme olmuş yollarımızda yenileme çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesini engelliyoruz" dedi.

Doyumlu kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar da yapılan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Baydilli ve kırsal hizmetler ekibine teşekkür ettiler.