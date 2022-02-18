Karaköprü kırsalında yol çalışması

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yaparak mahalleleri tozdan ve çamurdan kurtarıyor.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından köy içi yolları tozdan ve çamurdan kurtarmak için yapılan çalışmalarla kırsaldaki vatandaşlar kış aylarında çamurlu yol sorunu yaşamıyor. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, kırsaldaki yolların daha iyi ve kullanışlı olması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyük Akziyaret Kırsal Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması gerçekleştirirken, çalışmayla birlikte köy içi yollar çamurdan arındırılarak yenileniyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Kırsaldaki vatandaşlarımızın da en iyi şartlarda yaşaması için uğraşıyoruz. Özellikle kış aylarında vatandaşlarımızın çamurlu yollarda sorun yaşamaması için 86 kırsal mahallemizdeki köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yapıyoruz” diye konuştu.

Büyük Akziyaret Mahalle Muhtarı Osman Kaya ise kırsal mahallede yapılan çalışmalardan dolayı mahalle adına Başkan Baydilli ve kırsal hizmetler ekibine teşekkür ederken, yapılan çalışmayla çamurlu yolların temizlendiğini ve sıkıntı yaşamayacaklarını ifade etti.

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde program dahilinde köy içi yol çalışmalarını sürdürecek.