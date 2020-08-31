Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor
KARAKÖPRÜ KIRSALINDA YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelerin yollarında yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
Karaköprü Belediyesi, kırsaldaki mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yaparak, yolları tozdan ve çamurdan koruyor.
Kırsalda yol çalışmalarının sürdüğünü belirten Baydilli, "Kırsal mahallelerimize hizmetlerimiz devam ediyor. Kırsaldaki tüm mahallelerimizde köy içi yollarda çalışma yaptık ve bitirdik. Bu yıl yeniden bu çalışmaya başladık ve yolları yeniliyoruz. Bunun yanında nüfusu fazla olan köylerden başlamak üzere mahallelerimize kilitli parke de döşüyoruz. Ayrıca kırsalda çok amaçlı salonlar da inşa ediyoruz. Her şeyi kırsaldaki vatandaşlarımızın mutluluğu için yapıyoruz" diye konuştu.
Yaylacık kırsal mahallesindeki vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek Baydilli’ye ve ekiplerine teşekkür etti.
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