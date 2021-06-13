Karaköprü kırsalında yol atağı sürüyor

Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Buğdayhöyük kırsal mahallesine bağlı Aşağıçatak mezrasında köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışmasıyla yollar yenileniyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Kırsaldaki vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.

Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışması yapılıyor. Buğdayhöyük kırsal mahallesine bağlı Aşağıçatak mezrasında yollarda stabilize malzeme serimi çalışması yapılarak mahalle tozdan ve çamurdan arındırıldı.

Karaköprü’nün her köşesinde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Kırsal mahallelerimizi merkezden ayırmadan hizmet götürmeye çalışıyoruz. 86 Kırsal Mahalle ve 90 mezranın tamamında ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Buğdayhöyük Kırsal Mahallemize bağlı Aşağıçatak mezrasında başlatılan çalışmalarla mahallemiz tozdan ve çamurdan arındırılmış olacak. Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için durmadan yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Özverili çalışmalarından ötürü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aşağı Çatak mezrasında yaşayan vatandaşlar, mahallelerinde yapılan hizmetlerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.