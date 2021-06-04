Karaköprü kırsalında yapılan çim sahalar hizmete sunuldu

Karaköprü Belediyesi’nin kırsal Kızılburç Mahallesine kazandırdığı sentetik çim sahanın açılışı yapılarak mahalledeki çocukların ve gençlerin hizmetine sunuldu.

Karaköprü Belediyesi, kırsaldaki gençler için spor yatırımlarını hizmete sunmayı sürdürüyor. Başkan Metin Baydilli’nin talimatıyla kırsal Kızılburç Mahallesine gençlerin spor yapması için inşa edilen sentetik çim sahanın açılışı gerçekleştirilerek hizmete sunuldu.

Açılışta bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsal mahallelerdeki gençlerin spor yapması, oyun alanları olması için sentetik çim sahalar inşa ettiklerine dikkat çekerek, "Biz merkezde yaptığımız hizmeti kırsalda da yapmak için uğraşıyoruz ve yapıyoruz. Toplu taşımalı eğitimin olduğu tüm mahallelerimizde gençler için sentetik çim sahalar kazandırdık ve şimdi de nüfusu fazla olan köylerden başlayarak sentetik çim saha kazandırıyoruz. Kızılburç mahallemizdeki çocuklarımıza da söz vermiştik ve şükür ki bugün açılışını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Kırsal Bezirci Mahalle Muhtarı Mahmut Akbaş da köylerine yapılan sentetik çim saha için mahalledeki vatandaşlar adına Başkan Baydilli’ye teşekkür ederken, Karaköprü Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaç ve talebe göre yeni sentetik çim sahalar kazandırmaya devam edecek.