Karaköprü kırsalında kilitli parke çalışması

Karaköprü’de Mehmetçik Mahallesinde yeni açılan yollar kilitli parkeyle döşenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Her geçen yıl büyüyen ve dönüşen Karaköprü ilçesinde artan konutlaşma ile beraber doğan yol ihtiyacını gidermek için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri ilçede yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan yollarda kilitli parke taşı döşemesi yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Mehmetçik Mahallesinde yeni açılan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımı çalışması gerçekleştiriyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla yol açma seferberliği başlatan fen işleri ekipleri özellikle konutlaşmanın fazla olduğu mahallelerde yeni yollar açarken, açılan yolları kilitli parke döşeyerek hizmete açıyor ve yol ihtiyacını gideriyor.

Baydilli, "Fen işleri ekiplerimiz yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen işleri ekiplerimizle sahadayız. İnşallah Karaköprü’de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Mehmetçik Mahalle Muhtarı Yılmaz Kahraman ise, yapılan çalışmalardan ve mahalledeki yol ihtiyacının giderilmesinden dolayı Başkan Baydilli ile fen işleri ekiplerine teşekkür etti.