Karaköprü kırsalında kalıcı yatırımlar sürüyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahalleleri kalkındırmak için kalıcı yatırımlarını sürdürüyor. Köksüren Kırsal Mahallesine kazandırılan çok amaçlı salon tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kırsaldaki vatandaşların taziye, nişan, toplantı ve misafir ağırlama gibi her türlü etkinliklerini yapabilecekleri çok amaçlı salonlar birçok mahalleye kazandırılıyor. Köksüren Mahallesinde kalıcı yatırım olarak kazandırılan çok amaçlı salon yapımı tamamlandı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla kırsal mahallelere köy içi yol yenileme, çok amaçlı salon, sentetik çim saha yapımı gibi hizmetler kazandırılırken, tüm kırsal mahallelerde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Karaköprü’de topyekûn bir hizmet anlayışı benimsediklerine dikkat çeken Baydilli, ilçenin her noktasına gerekli hizmeti götürmek için çalıştıklarını ifade etti. Baydilli, “Köksüren Mahallemizdeki vatandaşlarımıza çok amaçlı salon sözü vermiştik, hızlıca yer belirleyip yapımına başladık. Çok şükür ki sözümüzü tuttuk ve çok amaçlı salonumuzu tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduk. Bunun gibi birçok kırsal mahallemize çok amaçlı salon kazandırdık. Bunun yanında toplu taşımalı eğitimin olduğu ve nüfusu fazla olan kırsal mahallelerimizde de sentetik çim saha yaptık. Tüm kırsal mahallelerimizde mezralarıyla birlikte köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yaparak yolları yeniledik. Yani 86 mahalle ve 90 mezra olmak üzere 176 kırsal yerleşkemizin hepsine dokunduk, hizmet götürdük. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Köksüren Mahalle İmamı Mehmet Altun, Karaköprü Belediyesinin mahallelerinde güzel hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek Baydilli’ye ve kırsal hizmetler ekiplerine mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yol yenileme, çok amaçlı salon ve sentetik çim saha hizmetlerini programlı olarak sürdürüyor.