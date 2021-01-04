Karaköprü Belediyespor’dan dört dörtlük galibiyet

Misli.com 3. Lig 4. grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligde erteleme maçında karşılaştığı Bergama Belediyespor’u 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Misli.com 3. Lig 4. grup temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligde erteleme maçında İzmir ekibi Bergama Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 11 Nisan Stadyumunda oynanan karşılaşmayı kırmızı siyahlı ekip 4-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu ve 8. sıraya yerleşti. Maçın başından itibaren baskı kuran Karaköprü ekibi ilk yarıda birçok fırsattan yararlanamazken devreye 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıya da rakibine üstünlük sağlayarak başlayan Karbel Karaköprü Beleidyespor 52. dakikada Umut Pusat’ın golüyle gol perdesini araladı. 81. dakikada Metehan Özlü kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkarırken, 85. dakikada geçen futbolcu Vedat Yeşilkaya durumu 3-0 yaptı. Karaköprü Belediyespor’un tecrübeli futbolcusu Umut Pusat 86. dakikada kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atarak durumu 4-0’a getirdi ve skoru belirledi.

Karbel Karaköprü Belediyespor bu galibiyetle puanını 20’ye çıkararak 8. sıraya yerleşti. Kırmızı siyahlı ekip 6 Ocak Çarşamba günü Adıyaman 1954 deplasmanında ilk devrenin son maçına çıkacak.