Karaköprü Belediyespor’da hazırlıklar sürüyor

Karbel Karaköprü Belediyespor çarşamba günü oynayacağı Sultanbeyli Belediyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Misli.com 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor 17 Mart Çarşamba günü sahasında oynayacağı Sultanbeyli Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bedih Şahapoğlu yönetiminde yoğun bir çalışma gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip maçtan galip ayrılarak 52 Orduspor maçının ardından üst üste ikinci galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Bedih Şahapoğlu takım ile ilk maçından galibiyetle ayrıldığı için mutlu olduğunu dile getirirken, Sultanbeyli maçında alacakları galibiyetle birlikte üst sıralara tırmanmaya çalışacaklarını dile getirdi. Şahapoğlu, 52 Orduspor FK gibi güçlü bir rakibi deplasmanda mağlup etmenin değerli olduğuna dikkat çekerek çarşamba günü de aynı istek ve ciddiyetle sahaya çıkarak sonuca ulaşacaklarına inandığını kaydetti. Karbel Karaköprü Belediyespor’ un Misli.com 3. Lig 4. Grupta 26. Hafta maçında Sultanbeyli Belediyespor ile oynayacağı maç 11 Nisan Stadyumunda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.