Karaköprü Belediyespor Şile’ye hazırlanıyor

TFF 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor sezonun ilk iç saha maçında Şile Yıldızspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 3. Lig 1. grupta Şanlıurfa’yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor sezonun 2. haftasında pazar günü sahasında Şile Yıldızspor’u konuk edecek. Sezonun ilk iç saha maçının hazırlıklarını tesislerinde Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde sürdüren kırmızı siyahlı ekip karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Yapılan antrenmanda hafif tempolu koşuyla başlanırken, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcuların çalışkan ve hırslı olması dikkat çekerken, ilk iç saha maçında galip gelmek istiyorlar. Şile Yıldızspor maçıyla ilgili konuşan Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Besim Durmuş, sezona 1 puanla başladıklarını ancak sahada iyi bir izlenim bıraktıklarını dile getirdi. Teknik Direktör Durmuş, “Konya’da 9 kişi kaldık ama yine de pozisyonlar yakaladık. O maç artık geride kaldı v bu hafta sahamızda oynayacağımız Şile maçına odaklandık. Bu hafta taraftarlarımızın büyük desteğiyle iyi bir oyun sergileyip kazanmak istiyoruz. Bu maçta bütün taraftarlarımızı, Şanlıurfalı hemşerilerimizi tribüne desteğe bekliyoruz” diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor’un Şile Yıldızspor ile oynayacağı karşılaşma 11 Eylül Pazar günü saat 15.30’da Faruk Çelik Stadında oynanacak.