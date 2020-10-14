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Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

ŞANLIURFA 14.10.2020, 13:59
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Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursa Yıldırımspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye 3. Lig 4. grupta Şanlıurfa’yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Bursa Yıldırımspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekip önceki hafta sahasında aldığı ağır yenilgiyi telafi etmek için bu maçtan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Mehmet Şansal yönetiminde tesislerde antrenmanlar devam ederken, Karbel Karaköprü Beleidyespor cephesinde maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral yeni bir ekip olduklarını belirterek ilerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceklerini kaydetti. Kayral, "İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Bayrampaşa maçı şanssız bir yol kazasıydı ancak bundan sonra takımımız daha iyi mücadele verecektir. Bursa deplasmanında iyi oyunla istediğimiz puanları alıp gelmek istiyoruz. İnşallah gün geçtikçe daha iyi bir takım olacağız ve istediğimiz hedeflere doğru yol alacağız" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor’un Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı maç 17 Ekim Cumartesi günü Bursa Minareli Çavuş Spor Tesislerinde saat 15.00’te oynanacak.

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