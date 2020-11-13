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Karaköprü belediyespor 3 puan için İstanbul yolunda

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR PUAN İÇİN İSTANBUL YOLUNDA

ŞANLIURFA 13.11.2020, 12:13
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Karaköprü belediyespor 3 puan için İstanbul yolunda

Ligin 9. haftasında İstanbul’da Sultanbeyli Belediyespor’a konuk olan Karbel Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul’a gitti.

Kırmızı siyahlı ekip maçtan galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, Sultanbeyli deplasmanında alacakları 3 puanın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yeni teknik kadromuzla burada alacağımız galibiyet bize çok büyük moral verecektir. İnşallah bu galibiyeti alıp bir seri yakalarız ve hedeflediğimiz yerlere geliriz. Takımımıza bu deplasmanda başarılar diliyorum" dedi

Teknik Direktör Hüseyin Dağ,da “Hafta içi oynadığımız 52 Orduspor maçında çok iyi oynamamıza rağmen sahadan 1 puan ile ayrıldık. Oyunun genelinde galibiyeti hak eden taraf bizdik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. İnşallah Cumartesi günü oynayacağımız Sultanbeyli maçıyla kaybettiğimiz puanları telafi ederiz. Ben ve ekibim futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. İnşallah İstanbul’dan 3 puan alarak Şanlıurfa’ya döneceğiz” diye konuştu.
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