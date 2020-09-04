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Karaköprü Belediyesine sıfır atık belgesi verildi

KARAKÖPRÜ BELEDİYESİNE SIFIR ATIK BELGESİ VERİLDİ

ŞANLIURFA 04.09.2020, 13:24
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Karaköprü Belediyesine sıfır atık belgesi verildi

Yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü sıfır atık ve geri dönüşüme katkı projesiyle çevre korumaya ve ekonomiye katkıda bulunan Karaköprü Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ’Sıfır Atık Belgesi’ verildi.

Karaköprü Belediyesi yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü ve Şanlıurfa’da bir ilk olarak başlattığı ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm’ projesi ile geri kazanım seferberliği oluştururken projede elde edilen olumlu sonuçtan ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ’Sıfır Atık Belgesi’ almaya layık görüldü.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin liderliğinde başlatılan ve uzun süredir başarıyla yürütülen proje kapsamında birçok noktaya geri dönüşüm ve atık yağ kutuları bırakılırken, vatandaşlara ve öğrencilere de sıfır atık, geri dönüşüm konulu eğitimler verildi.

Başkan Baydilli’nin girişimleriyle projeye 2 milyon liralık araç ve ekipman hibesi alınırken, geçtiğimiz aylarda 4 milyon liralık yatırımla ilçede geri dönüşüm tesisinin temeli atıldı. Bu çalışmaların neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye yapılan başarılı proje için ’Sıfır Atık Belgesi’ verildi. Belgede, "12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğince Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanmıştır" ifadeleri yer alıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, geri dönüşüm projesine çok önem verdiklerini söyledi. Baydilli, projenin daha yaygın hale gelmesi için çalışma yürüttüklerini kaydederek, “Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimimiz tarafından yürütülen sıfır atık ve geri dönüşüm projemizle birlikte ilçemizde bir seferberlik başlattık. Gerçekten de bugüne kadar çok güzel sonuçlar elde ettik. Gerek ilçenin her noktasına geri dönüşüm kutuları, atık yağ kutuları koyarak gerekse ev hanımlarına, okullarda öğrencilere bu konuda eğitimler vererek verimli çalışmalar gerçekleştirdik. Projemiz için yaptığımız girişimler sonucu 2 milyon liralık bir araç ve ekipman hibesi aldık. Son olarak da ilçemizde 4 milyon liralık yatırımla geri dönüşüm tesisinin temellerini attık ve kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ’Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu projede emeği geçen personelimize ve ilgi gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda çalışmalarımız her zaman devam edecektir. Çünkü çevremizi temiz tutmak, korumak ve bir yandan da ekonomiye kazanç sağlamak için bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesinin sıfır atık geri dönüşüm projesini yeni dönemde genişleterek devam ettireceği öğrenildi.

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