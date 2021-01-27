Karaköprü Belediyesine girişimcilik hibesi

Karaköprü Belediyesi Avrupa Birliğinin finanse ettiği Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) kapsamında girişimcilik ve iş geliştirme alanında kullanılmak üzere 250 bin Euro hibe desteği aldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin girişimleriyle girişimcilik ve iş geliştirme alanlarında eğitim için kullanılmak üzere 250 bin Euro hibe desteği alındı.

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Uluslar arası Göç Politikaları Merkezi (ICMPD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü Sürdürülebilir Sosyo Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) kapsamında Karaköprü Belediyesinin almış olduğu 250 bin Euro’luk hibe desteği ile Suriyeli göçmenler ve yerel halktan gençler, kadınlar ve erkeklere yönelik girişimcilik, iş geliştirme, inovasyon ve ticarileştirme alanlarında eğitimler verilerek kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilebilmelerine katkı sağlanacak.

Gaziantep ve Şanlıurfa illeri için ortak kullanım tesisleri pilot hibe programına katılan Metin Baydilli alınan hibe ile ilgili yaptığı açıklamada gerek iş kurmak isteyen vatandaşlara gerekse hayatını idame ettirmek için çalışmak isteyen Suriyeli göçmenlere verilecek girişimcilik eğitimi ve sonrasında yapacakları işler için çok önemli bir hibe desteği aldıklarını dile getirdi.

Baydilli, "Şanlıurfa yaklaşık 5 milyon Suriyeli misafiri barındırıyor. Biz her zaman bu kardeşlerimize sahip çıkmaya çalıştık, bunun için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere misafirlerimize önem verdik. Bu hibe destek programıyla birlikte Suriyeli göçmen kardeşlerimiz de kendi işini kurarak hayatını idame ettirmek isteyen vatandaşlarımız da faydalanacak ve kendi işlerini kurmak için gerekli girişimcilik eğitimlerini alacaklar. Daha sonra kendi işlerini kurarak hem hayatlarını idame ettirecekler hem de ekonomiye katkı verecekler. Bu hibe desteğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.