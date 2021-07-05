Karaköprü Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Karaköprü Belediyesi emlak, çtv, ilan ve reklam, kira ve ecrimisil vergileri ile diğer ilgili vergileri yapılandırmak için 31 Ağustos’a kadar başvuru yapılabileceği konusunda çağrıda bulundu.

Karaköprü Belediyesi vatandaşların kendilerine olan borçlarını yapılandırarak ödemede kolaylık sağlıyor. 7256 numaralı, ’bazı alacakların yeniden yapılandırılması’ kanunu kapsamında yapılacak olan vergi yapılandırması ile vatandaşlar belediyeye olan ve biriken borçlarını yapılandırarak ödemede kolaylık yaşayacak.

Karaköprü Belediyesi Emlak ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki dönemlere ait beyana dayanan vergiler olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, kira ve ecrimisil vergisi ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarının bu yapılandırma kapsamına girdiği bilgisi verildi. Vatandaşlar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar bu yapılandırma fırsatından yararlanarak birikmiş borçlarını yapılandırabilecek ve ödemede kolaylık yaşayacak. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar Karaköprü Belediyesi ana binasında bulunan tahsilat veznelerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların belediyenin internet sitesinden veya beyaz masa biriminden bilgi alabilecekleri bildirildi.