Karaköprü Belediyesi 7 ekiple sahada çalışıyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları denetledi. Başkan Baydilli, “7 ekibimizle sahada çalışıyoruz” dedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Baydilli, Mehmetçik, Alibaba, Çankaya ve Çamlıyayla mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yama asfalt serimi, yol açma, kaldırım ve parke döşeme çalışmalarını inceledi. Başkan Metin Baydilli, Fen İşleri Müdürlüğü olarak 7 ekibin sahada olduğunu ve sorunsuz bir Karaköprü’yü vatandaşlara sunmak için çalıştıklarını söyledi.

İlçenin her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Başkan Baydilli, “Karaköprü Belediyesi olarak büyümeye oranla bizler de çalışmalarımızı genişletiyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Mehmetçik, Alibaba, Çankaya, Akpiyar ve Çamlıyayla mahallelerimizde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 7 ekibimiz şuan sahada çalışıyor. Yeni açtığımız ve alt yapısı bitmiş olan yollarda kilitli parke döşeyerek yolu tozdan ve çamurdan kurtarıyoruz, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İhtiyaç olan bölgelerde de yeni yollar açıyoruz. Bu özverili çalışmalarından dolayı Fen işleri ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Metin Baydilli inceleme esnasında vatandaşların taleplerini dinleyerek ilgili müdürlüğe talimat verdi.