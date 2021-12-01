Kahraman gencin ismiyle kütüphane açıldı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kurulan kütüphaneye Marmaris’te çıkan orman yangınında itfaiyecilere su götürürken 30 Temmuz’da hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir’in ismi verildi.

Eyyübiye Belediyesi ilçe genelinde merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan okullarda kütüphane yapımını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan Kanuni Sultan Süleyman ilk ve ortaokulundaki kütüphanenin açılışı da, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Belediye Meclis Üyesi Hasan Karataş, Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop, Akabe Mahalle Muhtarı Yusuf Kaya ile okul idarecileri ve öğretmenlerin katılımıyla yapıldı. Marmaris’te çıkan orman yangınında itfaiyecilere su yardımı yaparken hayatını kaybeden Şahin Akdemir anısına yapılan kütüphane açılışı sonrası Başkan Kuş ve beraberindekiler, okulda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelip eğitim seti hediye etti.

Kütüphanenin açılışında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Eyyübiye Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Gerek kitap otakları, gerek gençlik merkezleri ve kütüphanelerle onlara hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 17 kütüphaneyi ilçemize kazandırdık. Bundan sonraki süreçte de tüm imkanlarımızla eğitim camiamızın ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ise, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan her yatırımın karşılığını almaya devam edeceğiz. Katkılarından dolayı Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Marmaris’te çıkan orman yangınında gönüllü olarak görev alan ve motosikletiyle su taşırken kaza geçiren 25 yaşındaki Şahin Akdemir alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.