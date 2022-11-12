Kafelere gece denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kafelere yönelik yaptığı gece denetiminde kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulundu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sağlığı ve huzuru için denetimlerini periyodik olarak tüm işletmelerde devam ettiren ekiplerin adresi, ilçe genelindeki kafeler oldu. Gece Amirliği ekipleri tarafından akşam saatlerinde kentin işlek noktasındaki kafelere yönelik yapılan denetimde, canlı müzik izni bulunan işletmelere kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı. Ses ve canlı müziğin sonlandırılması gereken saati belirten ekipler, mutfakları ise hijyen noktasında denetledi. Yapılan denetim esnasında herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayan ekipler, vatandaşların huzuru için kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.