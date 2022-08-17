Kadınların atık malzemelerden yaptığı baykuş çantalarına yoğun ilgi

Şanlıurfalı kadınların atık malzemelerden yaptığı ‘’Baykuş Çantaları’’ yoğun talep görüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önemle üzerinde durduğu kadınların iş hayatına atılıp kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlayan 21 Kadın Destek Merkezinde, kadınlar hem sanat öğrenip hem de ekonomik olarak güçleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Topdağı Kadın Merkezinde açılan dikiş kursuna katılan kadınlar, atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla topladıkları kumaşlardan Baykuş Çantaları üretti. Şanlıurfalı kadınların hazırladığı 20 adet baykuş çantası Fransa’ya ihraç edildi. Kurs merkezinde kadınlara pratik dikiş eğitimi veriliyor. Kurslara katılan Şanlıurfalı kadınlar, terzilerden topladıkları atık kumaşları geri dönüşüme kazandırıyor. Sıfır Atık projesinin desteklendiği merkezde kadınlar topladıkları kumaşları temizledikten sonra kalıplar halinde kesiyor. Kalıplar halinde kesilen rengarenk kumaşlar daha sonra çanta haline getiriliyor. Kadınların imece usulü ile hazırladıkları ve farklı şekillerde süslerin hazırlandığı çantalar yurt dışına ihraç ediliyor. Kadınların Baykuş adını verdiği çantalara iç pazarda olduğu gibi yurtdışından da yoğun talep var. Sosyal medya üzerinde Şanlıurfalı kadınlarla iletişime geçen Fransa’da yaşayan Nuray Akın kursiyerlerin hazırladıkları Baykuş çantalarından 20 adet sipariş verdi. Kadınlar, hazırladıkları Baykuş çantalarını kısa sürede tamamlayarak Fransa’ya gönderdi. Hem sanat öğrenip hem aile bütçelerine katkı sunan kadınlar atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması adına aktif rol oynuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Topdağı Kadın Destek Merkezi Giyim eğitmeni Emine Yavuz, ‘’Öğrencilerimizle birlikte geri dönüşümden çanta çalışmaları yapıyoruz. Atık kumaşlardan, annelerimizin, babaannelerimizin giymiş kumaş türlerinden Baykuş çantaları yapıyoruz. Bizim bu Baykuş çantalarımız çok tutuldu. Sosyal medya üzerinde çok beğeni aldı. Farnsa’da Nuray Akın hanıma 20 adet çanta satışı yaptık. Öğrencilerimize çok güzel istihdam sağlandı. Perde satıcıları ve terzilere gidip atık kumaşları istiyoruz, onlarda atık kumaşları bize veriyor. O kumaşları bizim bayanlarımız ellerinde değerlendirerek güzel çalışmaları ortaya çıkarıyorlar. Burada yapılan her şey geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çalışmalardır” diye konuştu.