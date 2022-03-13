Kadınlardan Haliliye Belediyesinin kurslarına yoğun ilgi

Haliliye Belediyesi bünyesindeki Millet Evlerindeki kurslara, Haliliyeli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kadınlara yönelik kursların sayısını her geçen gün artırıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Ertuğrul Gazi Millet Evi ve Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan kurslarda kadınlar meslek öğrenip, sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Merkezler bulunan ahşap boyama, dikiş-nakış ve el sanatları kurslarına katılan kadınlar, uzman eğitmenlerden teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Bu kurslar ile meslek öğrenen kadınlar, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de verimli vakit geçiriyor. Uygulamalı eğitim alan kadınlar kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın sahibi oluyor.

Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından “Güçlü Kadın, Güçlü Toplum” sloganıyla hizmet veren kurslara kayıtların devam ettiği belirtildi.