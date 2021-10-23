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Kadınlara yönelik ‘israf ve tasarruf’ semineri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kadın kursiyerlere yönelik sürdürdüğü eğitim seminerleri kapsamında ‘’İsraf ve Tasarruf’’ konulu seminer düzenlendi.

ŞANLIURFA 23.10.2021, 10:40
Kadınlara yönelik ‘israf ve tasarruf’ semineri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kadın kursiyerlere yönelik sürdürdüğü eğitim seminerleri kapsamında ‘’İsraf ve Tasarruf’’ konulu seminer düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kadın kursiyerlere yönelik verilen eğitimler kapsamında İl Müftüsü Ramazan Tolan’ın konuşmacı olarak katılımıyla ‘’İsraf ve Tasarruf’’ konulu seminer verildi. Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen seminere Belediye Başkan vekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cuma Ağaç, ŞASEMKOM Başkanı Kemal Sezer, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun, Kadın Destek Merkezlerinde eğitim gören kadın kursiyerler yoğun ilgi gösterdi. Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, israf ve tasarruf konusunda katılımcılara bilgi verdi.

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