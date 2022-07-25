Kadınlar kültür merkezinde meslek ediniyor

Karaköprü Belediyesi bünyesinde hizmet veren 4. Murad Kültür Merkezi kadınların uğrak yeri oldu. Kültür Merkezine gelen kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesinde bulunan 4. Murad Kültür Merkezinde kadınlara, dikiş-nakış, giyim ve halı dokuma gibi kurslar veriliyor. Kurslarda dikiş makinesi kullanımı, kumaş çeşitleri, kesim teknikleri ve giyim konularında eğitimler alan kadınlar kurslarda öğrendikleriyle kendi kıyafetlerini dikebiliyor. Ayrıca kadınlar ürettiği ürünleri satılarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kadınlara yönelik kurslara önem verdiklerine değinerek, özellikle ev hanımlarının sosyal hayat içerisinde yer almalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kurslarda meslek öğrendiklerini ifade eden kursiyerler, merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.