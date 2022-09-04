Kadınlar el becerilerini sergiledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezindeki teraryum etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Unicef iş birliğiyle kurulan kadın komitesinde yer alan kadınlar, teraryum etkinliğine katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde düzenlenen teraryum etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Süs eşyası olan teraryumları özenle hazırlayan kadınlar, günün büyük bir bölümünü destek merkezinde geçiriyor. Teraryum etkinliğine katılan kadınlar, desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.