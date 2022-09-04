Son Dakika
Kadınlar el becerilerini sergiledi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezindeki teraryum etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
ŞANLIURFA 04.09.2022, 13:28
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezindeki teraryum etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Unicef iş birliğiyle kurulan kadın komitesinde yer alan kadınlar, teraryum etkinliğine katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde düzenlenen teraryum etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Süs eşyası olan teraryumları özenle hazırlayan kadınlar, günün büyük bir bölümünü destek merkezinde geçiriyor. Teraryum etkinliğine katılan kadınlar, desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|4
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Gençlerbirliği
|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
24
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü