Kadınlar depremzedeler için sarma ve dolma yaptı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir grup kadın, depremzedeler için sarma ve dolma yaptı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan bir grup kadın, depremzedeler için sarma, dolma ve kahvaltılık hazırladı. Akşam saatlerinde hazırlanan yemeklerin, Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgelerine gönderileceği belirtildi. Depremzedeler için kendi yöresel sarma ve dolmalarını yaptıklarını söyleyen Meke Kolkıran, “Depremzede vatandaşlarımıza yaptıklarımızı göndereceğiz. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Afiyet olsun” dedi.

Hazırladıkları yemekleri depremzedelere götüreceklerini söyleyen Halil Arslantaş, “Bu gün depremzede kardeşlerimiz için yöresel, bizim burada yazdan kuruttuğumuz kabakları, yazdan kuruttuğumuz sarmaları kadınlarımız yaptı. Allah’ın izni ile yarın depremzede kardeşlerimize götüreceğiz” diye konuştu.