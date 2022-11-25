Kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, CARE International Türkiye temsilciliği işbirliğinde “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” çerçevesinde "Şiddetsiz Gelecek Gençlerle Gelecek" paneli gerçekleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Uluslararası Kurum temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı. Şiddetsiz bir gelecek için tüm dünyaya mesaj verilen panelde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kadınların bizlere Allah’ın emaneti olduğuna dikkati çekti. Beyazgül, "Kadın her haliyle kutsaldır. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Kadına yönelik Peygamber efendimizin kızına karşı vermiş olduğu önem ve göstermiş olduğu hürmeti hayatımızın her alanında kadınlarımız için uygulamalıyız. Yüce Allah kadınları bizlere yani erkeklere emanet emiştir. Kadına yönelik şiddet uygulamanın hiçbir gerekçesi olamaz. Kadınların korunması amacıyla Cumhurbaşkanımızın da himayelerinde yasalarla koruma altına alınmıştır. Ancak kadınlara bakış açımızı değiştirmemiz gerekmektedir. Bakış açımız değişmezse davranışımız da değişmeyecektir. Kadın ve erkek evlendiği zaman taraflar birbirlerini değiştirmeye, birbirlerine benzetmeye çalışmaktadırlar. Bunun yerine farklılıkları koruyarak birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir. Biz, hangi durumla karşılaşırsak karşılaşalım çalışmaya, Şanlıurfa’ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın bizlere emanet olduğu bilinciyle değerlerini bileceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kadına şiddetle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek”

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise kadınlara yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek bu şiddet eyleminin yalnızca Türkiye’ye ait bir sorun olmadığını bu sorunun tüm dünyanın sorunu olduğunu dile getirerek kadına şiddetle mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti. Panelde paydaş kurum temsilcileri de birer sunum yaparak Şanlıurfa’da kadına yönelik yapmış oldukları çalışmaları kamuoyu ile paylaştılar. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nden bir ekip ise KADES uygulamasının nasıl kullanılacağına ilişkin panele katılan kadınlara eğitim verdi. Programın sonunda katılımcılara plaket verildi.