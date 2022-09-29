Kadın Liderler ödülü Başkan Çakmak’a
Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi’nde ile ilk yüze giren Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a ’’Kadın Liderler’’ ödülü verildi.
Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi’nde ile ilk yüze giren Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a ’’Kadın Liderler’’ ödülü verildi.
Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesinde Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak 100 kadın lider arasında yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla Ankara’da düzenlenen ödül töreninde Başkan Ayşe Çakmak ödülünü Meclis Başkanı Şentop’tan aldı.
İlk 100’e giren isimler arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HSYK görevlileri, kaymakamlar, rektörler ve belediye başkanları da yer aldı.